Avengers The Kang Dynasty: Daniel Cretton di Shang-Chi dirigerà il film!

Dopo il finale di Avengers: Endgame del 2019, che ha chiuso il capitolo del Marvel Cinematic Universe noto come The Infinity Saga, i Marvel Studios si sono concentrati sull'introduzione di nuovi eroi e sul portare avanti i sequel di alcuni dei suoi migliori personaggi.

Ma come rivelato da Kevin Feige alla presentazione della Marvel sabato al Comic-Con di San Diego, gli Avengers si riuniranno ancora una volta, con due film fissati per il 2025. Ma le novità non sono finite qui. Infatti, come riportato da The Hollywood Reporter, Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi e la Leggenda dei dieci anelli, dirigerà Avengers: The Kang Dynasty.

Oltre ad aver diretto Shang-Chi, che ha incassato 432 milioni di dollari in tutto il mondo, Cretton ha un accordo generale con la Marvel per più progetti. Infatti, sta sviluppando con Andrew Guest una serie live-action con Wonder Man, oltre al sequel di Shang-Chi in lavorazione.

Ad oggi, non sappiamo chi scriverà il film sui Vendicatori o da quali eroi sarà composta la squadra che vedremo nella pellicola. Intanto, Feige ha delineato una sequenza temporale per l'uscita del film: The Kang Dynasty arriverà il 2 maggio 2025, mentre Avengers: Secret Wars arriverà il 7 novembre 2025.

Per salutarvi, vi lasciamo con le parole di Kevin Feige su Jonathan Majors di The Kang Dynasty.