Ava, ecco il nuovo poster internazionale del film con Jessica Chastain

Online è stato pubblicato un nuovo poster internazionale di Ava, action movie diretto da Tate Taylor, con protagonista Jessica Chastain. Il film, di cui l'attrice è anche produttrice, sarà disponibile nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 settembre. Al centro della trama proprio il personaggio di Chastain.

Ava racconta la storia dell'omonima protagonista, "una spietata assassina che lavora per un'organizzazione di operazioni clandestine e che viaggia per il mondo specializzandosi in colpi di alto calibro. Quando un impiego va per il verso sbagliato, viene costretta a lottare per la sopravvivenza".

Jessica Chastain è impegnata in molti progetti per il grande schermo, fra cui The Forgiven, al fianco di Ralph Fiennes.



Jessica Chastain ha interpretato lo scorso anno la versione adulta di Beverly Marsh in IT - Capitolo due, seconda parte del dittico cinematografico basato sul romanzo di Stephen King, per la regia di Andy Muschietti.

Nello stesso anno ha preso parte al film X-Men - Dark Phoenix, nel ruolo di Vuk. In Ava di Tate Taylor, Jessica Chastain è affiancata da John Malkovich, Common, Geena Davis, Colin Farrell, Ioan Gruffudd, Joan Chen e Diana Silvers.

Tra i prossimi progetti di Chastain figurano anche 355 di Simon Kinberg e The Eyes of Tammy Faye, al fianco di Vincent D'Onofrio.

