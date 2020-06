Ava, Jessica Chastain è una letale assassina nel primo trailer del nuovo action-thriller

La Vertical Entertainmnet ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di AVA, nuovo action thriller diretto da Tate Tylor (Get on Up, La ragazza del treno) che vede protagonista Jessica Chastain, qui alla sua seconda collaborazione con il regista dopo aver lavorato con lui nel bellissimo The Help.

La storia di AVA racconta la vicenda della protagonista titolare interpretata dalla Chastain, una letale assassina al soldo di una potente agenzia di black ops, inviata in giro per il mondo perché specializzata in omicidi di alto profilo. Quando il suo ultimo lavoro va però storto, Ava è costretta a lottare per la propria sopravvivenza, inimicatasi l'agenzia e con diverse organizzazioni criminali sulle sue tracce.



Anche dal trailer, AVA appare un more of the same di Salt con Angelina Jolie o di Red Sparrow con Jennifer Lawrence, film con i quali condivide comunque un certo numero di nomi importanti nel cast. Insieme alla Chastain, infatti, recitano nel film anche John Malkovich, Colin Farrell, Geena Davis e Ioan Gruffudd.



Non è chiaro se uscirà in sala o direct to video, in formato on demand, ma AVA ha comunque una data d'uscita ufficiale fissata per il prossimo 25 agosto 2020, almeno per il mercato canadese e forse americano. Tutto tace circa una distribuzione italiana, invece.