Ava DuVernay e Ryan Coogler stanno sviluppando film su Star Wars?

Dopo la sorprendente notizia di una nuova serie di pellicole sviluppata dai creatori de Il Trono di Spade , abbiamo un nuovo potenzialesull'universo die a lanciarlo è il sito

The Black List afferma che "svariate donne e uomini di colore sono stati ingaggiati dalla Lucasfilm per scrivere e dirigere pellicole su Star Wars". Jeff Sneider di The Tracking Board sembra confermare lo stesso rumor, svelando che la Lucasfilm non ha ancora annunciato nessuno perché i progetti sono allo stato preliminare e, allo stato attuale delle cose, non è chiaro quali procederanno e quali meno.

Ma chi sono questi registi? Sneider, senza fare nomi, afferma che almeno due di questi hanno già lavorato a progetti con la Disney e attualmente stanno promuovendo le varie pellicole sviluppate con loro. Facendo due calcoli è chiaro che uno possa trattarsi di Ryan Coogler, regista dell'acclamato Black Panther prodotto da Marvel Studios/Disney e in uscita la prossima settimana; l'altra dovrebbe essere Ava DuVernay che per lo studio ha diretto Nelle Pieghe del Tempo. Una volta che i nomi sono trapelati tra i lettori, Sneider ha aggiunto di aver sentito che "la Disney ha affidato Nelle Pieghe del Tempo alla DuVernay come banco di prova, per capire se possa prendere in mano un film da un budget enorme e trasformarlo in un successo".

Per ora questi sono rumor ma vi terremo aggiornati.