Ava DuVernay, che dirigerà il film, rende omaggio al creatore dei "New Gods", Jack Kirby!

Solo poche ore fa abbiamo ricevuto la notizia che la regista di Nelle Pieghe del Tempo, Ava DuVernay, era in trattativa per dirigere un adattamento cinematografico didella DC. Lei ora omaggia chi questi eroi li ha creati, Jack Kirby.

I New Gods sono personaggi incredibili e avere una regista tanto visionaria al timone è strabiliante. Sono stati creati dal leggendario Jack Kirby, scomparso nel 1994. L'influenza creativa di Kirby si può trovare in quasi tutti i fumetti che leggiamo oggi. Era un pioniere del mezzo cartaceo e, chiaramente, questo fatto non è sfuggito alla DuVernay.

Confermando - almeno apparentemente - il suo nuovo incarico da regista, la DuVernay ha riportato su Twitter un omaggio al creatore dei New Gods:

Ecco cosa ha scritto: "Ava DuVernay ✔ @ava “Our dreams make us large.”

Thank you, #JackKirby."

"I nostri sogni ci fanno grandi. Grazie #JackKirby."

Ava DuVernay ha usato una citazione toccante che Kirby stesso ha creato, nel suo tweet; inoltre, ha allegato anche una foto. Certamente, se questo significa che DuVernay dirigerà i New Gods, allora i fan della DC avranno molto di cui essere entusiasti. Tuttavia, assicuriamoci di non dimenticare l'uomo che ha dato inizio a tutto. Almeno sappiamo che la sua "creatura" è in buone mani.