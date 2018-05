Ava DuVernay assume solo donne: se gli uomini hanno da ridire, mi facciano causa

Queen Sugar è una serie tv andata in onda per due stagioni e ogni puntata ha visto una donna come regista dell'episodio. Ava DuVernay, creatrice della serie per OWN, si è fatta portatrice per i diritti femminili, assumendo solo donne per dirigere gli episodi. Questa vicenda non è piaciuta molto ad alcune persone del Director's Guild of America.

Al sindacato hanno criticato la scelta della DuVernay. A svelare le lamentele è stata la stessa regista, sul palco dei Gloria Awards, ringraziando l'amico che la informò delle polemiche con una telefonata:"Grazie per quella telefonata. Ti invito a rispondere a chiunque si senta discriminato da parte mia che possono farmi causa, in modo che io possa far causa ad ogni studio che ha escluso delle donne. Perché possiamo farlo, se è quello che vogliono".

Ava DuVernay ha parlato delle motivazioni:"Perchè lo facciamo? Perché ne abbiamo la possibilità. Perché possiamo creare degli spazi che crescano a nostra immagine, nello stesso modo in cui i nostri colleghi uomini hanno creato delle realtà a loro immagine per oltre un secolo".

La terza stagione andrà in onda negli States dal 29 maggio e a dirigere sinora sono state tutte donne: DeMane Davis, Patricia Cardoso e Lauren Wolkstein.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con la presa di posizione della regista di Selma - La strada per la libertà e Nelle pieghe del tempo?