Ava DuVernay aggiorna i fan sullo status dello script di New Gods

L'ultimo aggiornamento riguardante l'attesissimo New Gods di Ava DuVernay risale allo scorso ottobre, quando Tom King parlava della stesura della sceneggiatura del film, ma è adesso che via Twitter la diretta autrice del progetto ha voluto regalare qualche aggiornamento in più ai fan in merito allo script dell'adattamento cinematografico.

Quando un utente chiede allo alla DuVernay "se ci fosse qualche aggiornamento su New Gods", la regista risponde via Twitter al suo follower, scrivendo: "Sto scrivendo insieme a Tom King con la stessa grinta di Barda in battaglia. Forte e senza temere nessuno". Come sappiamo, infatti, il papà di Sheriff of Babylon, Vision, Omega Men e dell'ingegnoso Mr. Miracle figurerà come co-sceneggiatore del progetto al fianco della DuVernay, aiutando l'autrice a tirare fuori il meglio dei personaggi sessantanni fa da Jack Kirby.



Al momento New Gods non ha né una data d'uscita né attori scelti per i vari ruoli, e sappiamo quasi sicuramente non che uscirà nelle sale cinematografiche prima del 2022. In arrivo dalla DC Films ci sono attualmente il Birds of Prey di Cathy Yan e Wonder Woman 1984 do Patty Jenkins, prima dell'uscita nel 2021 di The Suicide Squad e Black Adam.



Una scalette ricca di progetti che si protrae fino al 2022. Vedremo dove e quando sarà inserito questo New Gods.