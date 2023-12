Autumn in New York, il film fu rimontato all'insaputa della regista!

Autumn in New York, già all'epoca della sua uscita, fu una pellicola al centro di tantissime polemiche, in particolare riguardo il modo in cui il film arrivò al cinema. Al centro delle discussioni, oltre agli stessi protagonisti, ci fu la regista che criticò diverse scelte della produzione.

Dopo che Autumn in New York non ottenne una proiezione stampa che fece imbestialire gli attori protagonisti, la pellicola fu protagonista di tantissimi rimaneggiamenti in corso di montaggio che, secondo quanto dichiarato poi dalla regista, avrebbero profondamente cambiato l'essenza della pellicola e la sua importanza. A dichiarare queste pesantissime parole fu la regista Joan Chen che fece sapere quanto le scelte della produzione avessero cambiato totalmente il film e il prodotto che, inizialmente, lei stessa aveva realizzato.

La pellicola, infatti, fu rimontata all'insaputa della regista che, ad anni di distanza, continua a rinnegare fortemente ciò che è arrivato al cinema. Nelle sue tante dichiarazioni la Chen ha fatto sapere quanto la versione originale sia la sua preferita rispetto a quella cinematografica. Portare la versione originale, secondo la regista, avrebbe portato anche a reazioni molto più positive della stampa che avrebbe accolto il prodotto molto meglio.

