Per gli autori uccidere Captain America in Avengers: Endgame sarebbe stato troppo facile

Parlando con i colleghi d'oltreoceano di ComicBook, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno discusso del destino che il film ha riservato a Captain America.

Come di certo ricorderete, prima dell'uscita di Endgame su internet non facevano che rincorrersi teorie varie ed eventuali su chi o quanti Avengers sarebbero morti nel film, con Captain America che vantava quote più basse addirittura di quelle di Iron Man.

Alla fine è stato Tony Stark a compiere il sacrificio definitivo per salvare l'Universo dalla follia di Thanos, ma anche per Cap è arrivata la fine, per quanto dolce. Proprio di questo hanno discusso i due sceneggiatori:

"Uccidere Cap sarebbe stato troppo facile. Insomma, fosse per lui si sacrificherebbe in ogni film! Tony se ne sta andando in un modo e Steve se ne sta andando in un altro. La cosa che ci interessava di più era trovare i giusti finali per entrambi. Nel corso di molti film, Tony è passato da egoista ad altruista e la sua storia non poteva che concludersi in questo modo; per Steve è diverso, sarebbe esagerato dire che ha fatto il contrario, passare cioè da altruista ad egoista, ma sicuramente nel corso del suo arco narrativo ha iniziato, da altruista totale, a capire che in fondo avrebbe potuto interessarsi un po' di più a se stesso. Quando alla fine decide di tornare indietro, lasciare lo scudo e calarsi nei panni del soldato che torna dalla guerra per rimanere con la sua donna, quello per lui è il viaggio più grande. Saltare sull'ennesima granata per salvare gli altri, non sarebbe stato cos' definitivo."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre notizie, scoprite le origini della scena "a sinistra" in Avengers: Endgame e leggete come Endgame si è ispirato a Harry Potter di Alfonso Cuarón per i viaggi nel tempo.