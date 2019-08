Gli autori avevano pensato di inserire Red Hulk in Avengers:Endgame

Christopher Markus, che ha sceneggiato Avengers:Endgame scrivendolo a quattro mani insieme a Stephen McFeely, ha rivelato che era stata presa in considerazione l’idea di inserire nel film Red Hulk.

“Ho considerato l’idea per circa una giornata”, ha confessato Markus, che poi ha spiegato:

“Se ci sarà un futuro da supereroe per William Hurt, potrà diventare Red Hulk”. Nei fumetti Marvel, infatti, è Thaddeus Ross (William Hurt) che ha la capacità di trasformarsi in Red Hulk, una versione cattiva di Hulk creata dall’organizzazione Intellighenzia.

Nei processi produttivi dei film del MCU l’idea di introdurre questo personaggio non è nuova, dato che era stata proposta anche da Mark Ruffalo che aveva dichiarato “sarebbe bello vederlo prima o poi”. L’attore che interpreta Bruce Banner pensava che sarebbe stato utile per la crescita del supereroe dalla pelle verde.

Kevin Feige, che ha detto che non cambierebbe nulla in Endgame, ha spiegato che questa è stata solo una delle idee proposte da Ruffalo e che altre sono state già utilizzate, ad esempio in Thor Ragnarok, in Infinity War e nello stesso Endgame. Ha anche anticipato che potremmo vedere in futuro quelle non ancora utilizzate.

Tra l'altro, William Hurt, che è comparso in un cameo in Endgame, nel 2017 aveva dichiarato che avrebbe preso in considerazione l’idea di portare in scena Red Hulk.

In questi giorni, gli autori di Avengers:Endgame sono tornati spesso a parlare del film, ad esempio della decisione finale di Capitan America e dei suoi viaggi nel tempo nel Multiverso.