Gli autori di Game of Thrones commentano per la prima volta la questione della tazza

La stagione finale di Game of Thrones si è rivelata ampiamente come la più divisiva dell'intera serie, ma nonostante ciò per un certo periodo non si è parlato d'altro della tazza di caffè presente nel bel mezzo di una scena con Daenerys e Jon Snow.

Tornando a parlare dello show in una recente interista con Star Channel (via ScreenRant), gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno detto per la prima volta la loro sul simpatico incidente:

"Penso nei tappeti Persiani sia tradizione commettere un piccolo errore nel realizzarli" ha spiegato scherzando Benioff. "perché solo Dio può fare qualcosa di perfetto, quindi immagino che questo sia stato il nostro errore."

"Per questo ho lasciato là il caffè" ha aggiunto Weiss. "E' stato una cosciente e consapevole dichiarazione della nostra imperfezione."

Scherzi a parte, Weiss ha rivelato che nonostante qualche preoccupazione iniziale i due si sono fatti qualche risata: "Eravamo talmente concentrati su Daenerys e Jon Snow da non aver visto quella tazza di caffè nel bel mezzo della scena. All'inizio non volevo crederci, e dopo c'è stato imbarazzo; "come abbiamo fatto a non vedere una tazza di caffè in mezzo all'inquadratura?'. Ma alla fine è stato divertente. Si è trattato di un semplice errore, e ora è qualcosa che ci diverte."

Gli showrunner, a cui è stata da poco affidata una trilogia originale di Star Wars, di recente hanno anche rivelato la loro scena preferita di Game of Thrones.