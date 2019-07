Gli autori di Avengers: Endgame preferirebbero un film su Silver Surfer ad uno sugli X-Men

Parlando con Collider, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno discusso in linea del tutto personale su quali nuovi film vorrebbero vedere prossimamente nel Marvel Cinematic Universe.

Nello specifico, concentrandosi sulle proprietà acquisite dopo l'affare Disney-Fox, i due autori si sono concentrati sugli X-Men e Silver Surfer: Markus e McFeely si trovano entrambi d'accordo su come i Marvel Studios dovrebbero procedere.

"Un buon film su Silver Surfer sarebbe fantastico. Se si trovasse il modo di renderlo completamente cosmico, potrebbe venir fuori qualcosa di interessante. Punteremmo prima su di lui, secondo noi gli X-Men dovrebbero riposare per un secondo. Potremmo sbagliarci, ma pensiamo che dovrebbero essere lasciati in pace per un po'. Al contrario Surfer sarebbe perfetto per un ottimo stand-alone."

Mentre alcuni potrebbero ritenere che queste parole suggeriscano che i due scrittori potrebbero tornare ai Marvel Studios per un potenziale film di Silver Surfer, sia McFeely che Markus sono rimasti irremovibili sul fatto di non avere alcun progetto per lo studio in futuro.

Eppure, una porta rimane sempre aperta, come testimoniato da un'intervista con Comic-Book:

"Certamente non stiamo dicendo che non torneremo mai più. Al momento non abbiamo alcun progetto e ci concentreremo sullo studio che abbiamo fondato con i Russo. Ma è stata un'esperienza straordinaria e saremmo stupidi a dire che non vogliamo ripeterla. Insomma, ci piacerebbe provare alcune cose diverse con questi nuovi personaggi ottenuti dalla Fox".

Per altri approfondimenti, guardate il logo ufficiale della Infinity Saga; inoltre, leggete le parole con le quali Yetide Badaki si è candidata per il ruolo di Tempesta.