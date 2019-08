Gli autori di Avengers: Endgame parlano del viaggio nel tempo di Cap e del Multiverso

Parlando con il Los Angeles Times nel corso di una recente intervista, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno discusso alcuni elementi del film dei Russo e in generale del Marvel Cinematic Universe.

Circa la possibilità, ad esempio, che il vecchio Cap fosse presente al funerale di Peggy visto in Civil War, i due autori hanno spiegato:

“Sarebbe una gran bella cosa. Non c'è una spiegazione precisa per il viaggio nel tempo di Cap. Insomma, abbiamo avuto disaccordi pubblici con i registi Anthony e Joe Russo" hanno detto scherzando, "su come funzioni il viaggio nel tempo di Endgame, ma adoriamo l'idea che ci siano due Steve Rogers nella stessa sequenza temporale. Uno che ha vissuto una lunga e felice vita con Peggy ed è rimasto in disparte e ha guardato la sua versione giovane trasportare la bara di sua moglie. Non solo per i sottili piaceri del viaggio nel tempo, ma per soprattutto per il dolore e la soddisfazione personali, bizzarre e strane, che lo Steve Rogers anziano avrebbe provato in una scena simile. In un certo senso lo adoro."

Alla domanda se una spiegazione esatta verrà mai data, McFeely ha risposto:

"Dipende dal tipo di storie che la Marvel vuole raccontare in futuro, e non so se vogliono raccontare esattamente questa storia. Vogliono raccontare storie con personaggi che non ci sono più? Vogliono fare dei prequel? Black Widow è solo un prequel diretto o si trova in una sorta di linea temporale alternativa? Vogliono abbracciare il multiverso o no? E se lo fanno, che tipo di storia vogliono? Captain America potrebbe salvare John F. Kennedy in una storia, giusto? È il tipo di storia che vuoi raccontare? Non lo so. Ma stanno riqualificando il pubblico. Mia nonna potrebbe non essere in grado di capire il multiverso, ma penso che molti membri del pubblico potrebbero impazzire di gioia. Quindi non lo so."

