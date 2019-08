Gli autori di Avengers: Endgame chiariscono un malinteso sulla Vedova Nera

Nel corso di una recente intervista gli autori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno analizzato la scena del sacrificio della Vedova Nera avvenuto su Vormir, necessario per ottenere la Gemma dell'Anima.

Secondo i due sceneggiatori le loro parole originarie sono state mal interpretate, dunque hanno deciso di chiarire una volta per tutte:

"Non abbiamo preso questa decisione alla leggera, non sta combattendo semplicemente per salvare la famiglia di Clint. Ho visto alcune persone dire che siccome lui ha una famiglia, lei si sacrifica al suo posto. Non è così. Natasha si sacrifica per salvare la propria, di famiglia."

La famiglia della Vedova Nera è ovviamente quella degli Avengers, compresi tutti quelli che sono stati uccisi cinque anni prima quando Thanos (Josh Brolin) ha spazzato via metà della vita nell'universo. Il fraintendimento è nato quando McFeely e il co-sceneggiatore Christopher Markus in precedenza avevano spiegato che la morte di un padre di famiglia come Occhio di Falco sarebbe stata "ancora più tragica", mentre la morte della Vedova Nera sarebbe stata considerata più "eroica" e "soddisfacente".

