Gli autori di A Quiet Place hanno incontrato Lucasfilm per Star Wars e Indiana Jones

Secondo quanto confermato a Movieweb, Scott Beck e Bryan Woods, sceneggiatori del successo planetario A Quiet Place, avrebbero incontrato i vertici della Lucasfilm per discutere di progetti legati ai franchise di Star Wars e Indiana Jones.

"Siamo andati alla Lucasfilm subito dopo il successo di A Quiet Place e loro ci volevano parlare di Indiana Jones e Star Wars - ha dichiarato Woods - e noi volevamo discutere su cosa fosse Star Wars prima di diventare Star Wars. Avete la responsabilità, gli dicevamo, di far partire un nuovo franchise. Il nostro cuore è sempre stato legato all'idea di provare a concepire idee originali".

E poi sulle ipotesi per un nuovo franchise di Indiana Jones: "Senza rivelare troppo, stavamo pensando che se avessimo dovuto fare Indiana Jones, dove ci sarebbe piaciuto vederlo? - ha aggiunto Beck - O se facessimo Star Wars, qual è quel capitolo di questo immenso universo che ci piacerebbe approfondire? Quindi in sostanza è stato uno scambio molto aperto di idee, soltanto che non è nel nostro DNA, ci piacerebbe di più creare il nostro nuovo Indiana Jones".

Al momento la Lucasfilm si sta concentrando su quei progetti che ha già annunciato, quindi la trilogia scritta da Benioff e Weiss, così come quella sotto la supervisione di Rian Johnson, senza contare inoltre le serie televisive The Mandalorian e quella dedicata a Obi-Wan Kenobi con il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo principale.

Il prossimo dicembre, invece, si concluderà la saga principale del franchise, quella dedicata agli Skywalker, con l'atteso nono capitolo Star Wars: L'ascesa di Skywalker diretto da J.J. Abrams.