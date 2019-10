L'autore di Chiamami col tuo nome spiega una differenza tra il romanzo e il film

È uscito in questi giorni Find Me, l'atteso sequel del romanzo Chiamami col tuo nome su cui è stato basato l'acclamato film di Luca Guadagnino. Parlando con GQ del finale del primo capitolo, l'autore André Aciman ha spiegato un'importante differenza tra il libro e il suo adattamento.

Attenzione: seguono spoiler su Find Me e sul film di Guadagnino.

Come saprete se avete visto la pellicola, nel monologo finale del padre di Elio - interpretato da Michael Stuhlbarg - viene lasciato intendere che anche lui in passato è arrivato vicino ad avere una relazione omosessuale come quella del figlio con Oliver. Secondo quanto rivelato da Aciman, però, questa prospettiva nel romanzo originale non era stata considerata.

"Non era affatto ciò che intendevo quando ho scritto il libro" ha detto Aciman, che comunque non si è detto contrario alla visione di Guadagnino. "Il film ha sostanzialmente convalidato quell'approccio in particolare. E devo dire che lo vedo come un approccio altrettanto valido al discorso del padre. Il padre potrebbe essere stato attratto dagli uomini o no, da libro non lo sappiamo. Dal film, hai tutto il diritto di dedurlo. Ma non nel libro. Perciò quando lascia la moglie (nel sequel, ndr.) non lo fa perché ha tendenze omosessuali, ma semplicemente perché qualcosa è andato storto nel matrimonio."

Guadagnino, di cui è atteso il debutto sul piccolo schermo con la serie We Are Who We Are targata Sky e HBO, in passato ha confermato di avere diverse idee per un sequel di Chiamami col tuo nome. In attesa di sapere se il progetto verrà concretizzato, vi ricordiamo che il film con Timothée Chalamet è disponibile su Netflix.