Autografo e foto con Gal Gadot o Henry Cavill? Il prezzo è di 350$ all'ACE Comic-Con!

Tutti i membri del cast principale di, ad eccezione di, parteciperanno all'ACE Comic-Con a Long Island, New York, questo fine settimana per promuovere il film.e persino, che ha prestato la voce a Steppenwolf, sono attesi all'evento.

Il cast di Justice League firmerà autografi e scatterà foto con i fan ma ad un caro prezzo. Le tariffe non sono affatto economiche: un autografo da Gal Gadot o Henry Cavill costerà 175$ mentre se la richiesta comprenderà anche una foto bisognerà sborsare altri 175$. Il tuo budget è limitato? Potresti allora accontentarti di una foto con Ray Fisher, al prezzo di 50$ per un autografo e di 65$ per una foto.

Il tariffario degli autografi prevede anche Jason Momoa a 80$ (85$ per la foto), Ciarán Hinds a 55$ (70$ per la foto) ed Ezra Miller a 60$ (75$ per la foto).

Si dice che questi siano i prezzi diffusi per questo genere di eventi tuttavia molti fan sono rimasti perplessi e non hanno fatto mancare il loro disappunto.

Justice League, diretto da Zack Snyder e completato da Joss Whedon, comprende nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher e Ciarán Hinds. Il film è uscito nelle sale il 16 novembre.