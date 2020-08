Autobahn, il film che valse una nomination ai Razzie Awards ad Anthony Hopkins

Questa sera va in onda su Mediaset 20 Autobahn - Fuori controllo, il film del 2016 scritto e diretto da Eran Creevy, con protagonisti Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins.

Si tratta di una pellicola d'azione in cui il protagonista Casey cerca di salvare disperatamente la donna che ama, rapita da un potente magnate della droga che cerca di fargliela pagare per avergli rubato un sostanzioso carico di cocaina.

Questa produzione non è stata particolarmente apprezzata dalla critica tanto che Anthony Hopkins è stato addirittura nominato ai Razzie Awards per la sua parte del malvagio gangster. Dobbiamo dire per dovere di cronaca che non si tratta della sua unica nomination, infatti l'interprete di Amistad lo stesso anno fu nominato come peggiore attore non protagonista anche per la sua interpretazioni in Transformers: L’ultimo cavaliere.

Gli appassionati di cinema certamente lo perdoneranno per queste piccole cadute di stile, e riporteranno alla memoria soprattutto le sue magistrali interpretazioni che gli hanno permesso di ricevere ben 5 candidature agli Oscar, vincendo una statuina come migliore attore protagonista per il ruolo di Hannibal Lecter ne Il silenzio degli Innocenti.

Se siete curiosi di scoprire di più sulla performance di Anthony Hopkins, oltre che guardare il film, date un'occhiata alla nostra recensione di Autobahn - Fuori controllo.