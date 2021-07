Quante auto possiede Vin Diesel? Scopriamo la collezione della star di Fast & Furious

Vin Diesel non ha dimostrato il suo amore sfegatato per le automobili solo attraverso i nove episodi della saga di Fast & Furious, ma anche attraverso una collezione di vetture a dir poco invidiabile.

L’attore californiano, interprete dell'iconico Dominic Toretto, oggi diventato anche il protagonista di una serie di esilaranti meme sulla famiglia che stanno spopolando sui social, possiede la famosa auto di Fast & Furious, una Dodge Charger R/T del 1970. Ma quest'auto, che è probabilmente il simbolo del franchise cinematografico tanto da essere apparsa anche in numerosi poster promozionali, è solo una delle tante nel vastissimo garage di Vin Diesel.

Tra le altre, infatti, spiccano altri modelli Dodge, come una Dodge Charger SRT8 e una Dodge Charger Daytona. Oltre a questi bolidi, poi, Vin Diesel può vantare nella sua collezione anche due auto due Chevrolet, nello specifico la Chevrolet Chevelle e la Chevrolet Corvette Stingray Gransport, e un'altra auto Made in USA, una Plymouth Roadrunner. Infine, anche automobili provenienti dal resto del mondo: tra queste una Lykan HyperSport, fuoriserie dotata di un sei cilindri biturbo in grado di raggiungere velocità massima superiore a 395 km/h in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Come se non bastasse, infine, in casa Diesel - un nome, una garanzia - sono custodite anche una Pontiac Bonneville, Toyota Supra, una Subaru Impreza WRX STI e una Mazda RX7.

Qual è la vostra auto preferita del franchise di Fast & Furious? Ditecelo nei commenti!