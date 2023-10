Australia rinasce con Faraway Downs: novità sulla mini-serie director's cut di Disney+

Come vi abbiamo riportato oltre un anno fa, Australia con Hugh Jackman e Nicole Kidman tornerà con Faraway Downs, una sorta di versione director's cut montata dal regista Baz Luhrmann sotto forma di miniserie tv, che sarà distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Durante una nuova intervista concessa a The Wrap, l'acclamato regista di Romeo + Giulietta, Moulin Rouge e Elvis ha finalmente rivelato nuovi dettagli su Faraway Downs, che sarà una vera e propria espansione del film originale uscito nel lontano 2008. A quanto pare, l'autore ha avuto l’idea di rimontare Australia mentre il suo ultimo film Elvis era stato messo in pausa durante la pandemia COVID: "Mi è venuta questa folle idea e ho iniziato a rivedere i vecchi filmato che furono tagliati dal film originale, per il quale avevamo girato un sacco di cose rimaste inedite, e più guardavo quel materiale più mi rendevo conto che poteva essere utile a questo strano progetto che stava prendendo sempre più forma nella mia testa. Faraway Down non sarà necessariamente migliore di Australia, ma questo materiale aggiuntivo, unito alle possibilità della narrazione ad episodi, mi ha permesso di esplorare più approfonditamente i temi alla base del film originale."

Faraway Downs sarà ancora la storia dell'aristocratica inglese Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), che recandosi nell'entroterra australiano con l'intenzione di vendere il ranch di suo marito si imbatterà in un mandriano solitario (Hugh Jackman), ma tra le differenze fondamentali è che questa mini-serie in sei parti sarà raccontata dal punto di vista di Nullah (Brandon Walters), un bambino indigeno australiano: inoltre, Faraway Downs avrà un nuovo finale rispetto ad Australia, e una colonna sonora totalmente inedita.

Ancora non ci sono novità per quanto riguarda la data d'uscita di Faraway Downs in Italia (negli Stati Uniti, la serie inizierà lo streaming su Hulu a partire dal prossimo 26 novembre), ma vi terremo aggiornati. Per altri contenuti, scoprite perché le riprese di Australia hanno quasi ucciso Baz Luhrmann.