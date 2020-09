Australia, Nicole Kidman salvò la vita di Hugh Jackman durante le riprese del fim

Questa sera va in onda su Rai Movie Australia, film del 2008 diretto da Baz Luhrmann, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman. Questa produzione, che per molti è una versione più esotica di Via col Vento, associa una tenera storia d'amore tra una nobildonna inglese e un mandriano australiano con il complesso tema degli aborigini.

Se Nicole Kidman ha dichiarato che girare questo film è stata l'esperienza più bella della sua vita, Hugh Jackman sicuramente non può dire altrettanto. L'interprete di Wolverine ha infatti rischiato la sua vita durante le riprese ed è stato salvato dalla sua co-protaginista.

Mentre veniva girata una scena nella natura sterminata, Hugh Jackman è stato quasi morso da uno scorpione altamente velenoso. Solo il provvidenziale intervento della Kidman ha evitato la tragedia. L'attrice infatti resasi conto che l'animale camminava sulla gamba del suo collega gli ha intimato di non muoversi, lo ha posto delicatamente nel suo cappello senza sfiorarlo e poi, lo ha liberato nel boschetto immediatamente vicino.

Nicola Kidman ha rivelato che ogni parte che recita ha effetti sulla sua salute ma, oseremmo dire anche sulla salute altrui. In pochi sarebbero stati così coraggiosi con uno scorpione in giro. Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata alla nostra recensione di Australia.