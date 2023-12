Australia, Nicole Kidman accettò il film senza leggere il copione!

Nel 2008, Baz Luhrmann arriva al cinema con Australia, pellicola con Nicole Kidman e Hugh Jackman che raccontava la storia di una nobildonna inglese che eredita una tenuta al quale viene accompagnata da un affascinante mandriano. Pare, però, che l'attrice abbia accettato di lavorare "al buio".

Ad anni dalla sua uscita nelle sale, Baz Luhrmann ha deciso di trasformare Australia in una serie tv grazie ad una versione estesa che aveva a disposizione. A raccontare la storia del casting di Nicole Kidman per il film, fu Hugh Jackman durante una intervista nel 2008 dove dichiarò che la collega aveva accettato il ruolo senza neanche leggere il copione del film. Secondo quanto raccontato l'attore, la Kidman gli avrebbe detto della sua partecipazione alla pellicola durante una festa per il Super Bowl al quale entrambi stavano partecipando.

La curiosità di Jackman fu scoprire perchè la collega avesse accettato senza neanche leggere il copione e quindi senza avere alcuna idea di ciò che stesse andando a fare. Ponendo la domanda alla Kidman l'attrice rispose dicendogli di dimenticare la sceneggiatura, perchè Luhrmann stava dirigendo il film. La grande fiducia dell'attrice verso il regista proveniva dall'esperienza che aveva avuto con lui sul set di Moulin Rouge, pellicola che aveva aumentato ancor di più lo star appeal della Kidman ad Hollywood.

