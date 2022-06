Australia di Baz Luhrmann diventa Faraway Downs, miniserie di Disney+: tutti i dettagli

Mentre Baz Luhrmann si gode il successo di Elvis, il biopic con Austin Butler da lui scritto e diretto, il regista si prepara anche a rivisitare Australia e trarne una miniserie che arriverà presto su Disney+.

Il nuovo show intitolato Faraway Downs e composto da sei episodi sarà una versione estesa e rivisitata del film del 2008 con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman, con un diverso finale e una colonna sonora aggiornata. La miniserie arriverà quest'inverno su Hulu negli Stati Uniti, e su Disney+ tramite Star negli altri paesi.

"Originariamente volevo ribaltare la nozione di una travolgente epica in stile Via col Vento. [Volevo] trovare il modo di utilizzare il romance e il dramma epico per mettere in luce i ruoli della gente delle Prime Nazioni e sulla dolorosa cicatrice delle Generazioni Rubate nella storia australiana" ha dichiarato il regista "E mentre il film Australia ha una vita propria, rimaneva ancora un altro racconto di questa storia; uno più stratificato, con maggiori sfumature, e persino dei colpi di scena alternativi che il format episodico ci permetteva di esplorare. Partendo dallo stesso materiale base, Faraway Downs è una nuova variazione di Australia che sta al pubblico scoprire adesso".

"Baz è uno dei più grandi narratori autoriali al mondo, quindi rivisitare il suo incredibile film Australia in questo unico e innovativo format episodico con Faraway Downs è stata davvero un'avventura rivelatrice" ha affermato Craig Erwich, Presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment "Non vediamo l'ora di portare i nostri spettatori al ranch e far fare loro esperienza di tutte le storie che già conteneva e che continuano ad emergere da lì".