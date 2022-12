Australia, Baz Luhrmann confessa:'Quell'esperienza mi ha quasi ucciso'

Baz Luhrmann ha rilasciato un'intervista a Deadline nella quale ha raccontato il periodo trascorso sul set del film Australia, uscito nel 2008 con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman. Luhrmann ha confessato tutte le problematiche vissute in quel periodo, durante le riprese del film prodotto da 20th Century Fox.

"È stata l'esperienza cinematografica più tesa della mia vita" ha dichiarato il regista "La stavo vivendo davvero, vivendo nel nord dell'Australia e lavorando con alcuni dei più grandi autori del nostro Paese". Nel 2022 è uscito nelle sale l'ultimo film diretto da Luhrmann; non perdetevi la nostra recensione di Elvis, biopic sul re del rock and roll interpretato da Austin Butler.



Baz Luhrmann ha spiegato le difficoltà riscontrate sul set di Australia:"Come esperienza cinematografica è stata di gran lunga la più difficile. Siamo stati colpiti dall'influenza equina. Sono andato nel deserto per girare e ha piovuto per la prima volta in 150 anni, quindi ho avuto un deserto coperto d'erba. Mi ha quasi ucciso, ma non avrei rinunciato nemmeno ad un giorno. Osservandolo ora, probabilmente è l'unica cosa che ho fatto dove non ci sono coriandoli o fuochi d'artificio. In realtà potrebbero esserci ma se non ci sono c'è sicuramente un grande temporale" ha dichiarato.



Australia è stato un flop negli USA e un successo nel resto del mondo:"È strano, perché in America non ha funzionato affatto. È l'unico mio film che non è davvero uscito negli USA. Tutto il resto è stato proiettato lì ma è il film più grande che abbia mai visto in Europa e lo è ancora. È ancora il mio film numero uno in Francia e in Spagna, non sono ancora sicuro del perché. Sono stato a Parigi e ne parlano come se fosse un'epopea magistrale. Ma è il secondo film australiano con il maggior incasso di tutti i tempi, quindi qualcuno l'ha visto".



