Austin Powers, il ritorno del Dr. Evil nello spot per il Super Bowl 2022

Il Dr. Evil di Mike Myers dei film di Austin Powers torna per una pubblicità di General Motors dedicata al Super Bowl 2022. Il Dr. Evil è l'arcinemico di Austin Powers nel film Austin Powers - Il controspione ed è diventato celebre nella trilogia di Jay Roach tanto quanto il personaggio principale, interpretato anch'esso da Myers.

Austin Powers è una spia britannica degli anni '60 che contrasta costantemente i piani del Dr. Evil nel corso del comico franchise.

Ora il Dr. Evil è pronto a tornare in uno spot per General Motors, contribuendo a lanciare le nuove autovetture elettriche, tra cui Chevrolet Bolt e Chevrolet Silverado.



Lo spot verrà programmato per l'appuntamento principale di questa prima parte di 2022, ovvero il Super Bowl, l'evento sportivo maggiormente seguito negli Stati Uniti e non solo.

Il primo film di Austin Powers debuttò nel 1997, con due sequel: La spia che ci provava nel 1999 e Austin Powers in Goldmember nel 2002.



Myers ha spesso ribadito di aver intenzione di tornare nel franchise, confessando di voler spostare l'attenzione da Powers al Dr. Evil in un eventuale quarto capitolo.

Tuttavia Verne Troyer è morto nel 2018; Troyer era l'attore che impersonava Mini-Me, un personaggio estremamente importante per il Dr. Evil. Ciò potrebbe comunque non fermare la produzione di un quarto film.



Nel gennaio 2020 anche Jay Roach parlò di Austin Powers 4, che potrebbe rivederlo alla regia di un nuovo film del franchise.