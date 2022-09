Austin Powers, Mike Myers ribadisce:'Metterò un grande 'forse' sul quarto film'

In questi giorni Mike Myers è impegnato nel tour promozionale di Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell nel quale la star recita insieme ad un nutrito cast di star. All'Alice Tully Hall di New York, Myers ha parlato anche della possibilità di vedere sul grande schermo un quarto capitolo di Austin Powers. Ecco le sue parole.

"Non lo so. Metterò un grande e deciso 'forse' su questo" ha dichiarato, confermando di fatto le dichiarazioni su Austin Powers 4 rilasciate nel mese di maggio. Potete ritrovare un irriconoscibile Mike Myers anche nel trailer di The Pentaverate, una nuova serie Netflix.



Il sorriso di Myers alla domanda e la sua ambiguità nella risposta sono bastate per entusiasmare i fan:"È probabile che sia dal punto di vista del Dr. Evil. Ma anche in questo caso non posso né confermare né smentire tale esistenza e questo è tutto quello che dirò".



A maggio disse:"Non posso confermare né smentire l'esistenza di questo progetto, se esiste o non esiste".

Austin Powers è stato il più grande successo di Mike Myers al cinema, sin dal suo primo film nel 1997, Il controspione, così come nei film successivi, La spia che ci provava e Austin Powers in Goldmember. Il 2022 è l'anno del ventesimo anniversario dall'uscita del terzo film e i fan sperano possa trattarsi del momento adatto per annunciare il quarto capitolo.



Mike Myers recita nel film di Russell al fianco di star come Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington e Robert De Niro. Ecco il primo trailer di Amsterdam.