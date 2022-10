Austin Powers, Mike Myers sul quarto film: 'Non confermo né smentisco'

Sono trascorsi ormai 20 anni dall'ultima volta che abbiamo incontrato Austin Powers sul grande schermo: erano i tempi di Goldmember, e da allora il mondo è appena un filo cambiato. Scopriremo mai, dunque, come il detective proveniente dai ruggenti anni '60 si adatterebbe al ventunesimo secolo in un quarto film della saga?

Già di recente Mike Myers si era mantenuto vago sulla possibilità di tornare nei panni di quello che resta probabilmente il suo personaggio più celebre: proprio in queste ore l'attore è dunque tornato a parlare dell'idea di un quarto film, confermando di non avere notizie certe al riguardo, pur sembrando tutto sommato aperto all'eventualità.

"Non ho nulla da annunciare. Non posso né confermare né smentire tanto l'esistenza quanto la non esistenza di un progetto del genere. Certo, mi piacerebbe poterlo fare, sarebbe divertente... Ho tre figli al di sotto degli 11 anni, sono stato super super impegnato a fare il padre... Vedremo cosa posso fare, Jimmy Fallon!" sono state le parole di Myers al noto conduttore americano.

A dirla tutta, dichiarazioni del genere sembrano quelle di chi la sa più lunga di quanto lasci intendere, ma non saremo noi a mettere in dubbio la sincerità del buon Mike! Nell'attesa di Austin Powers, intanto, godiamoci il ritorno del Dr. Male in uno degli spot del Super Bowl di quest'anno.