Austin Powers La spia che ci provava stasera in onda su Canale 20

Sarà un venerdì sera all'insegna della comicità made in USA, quello che attende gli italiani. Stasera su Canale 20 a partire dalle ore 21:05 andrà in onda Austin Powers La spia che ci provava, il film comico diretto da Jay Roach del 1999, già seguito all'epoca da tantissime persone.

Protagonista è Mike Myers, nei panni di Austin Powers, il quale viene a scoprire durante la sua luna di miele che il Dottor Male si è catapultato negli anni 60, allo scopo di impadronirsi della sua potente carica sessuale. Questa minaccia costringerà Powers a catapultarsi nel passato per salvare il suo mojo. In suo soccorso arriverà anche l'agente della CIA Felicity Ladà, interpretata da Heather Graham.

Nel cast troviamo anche Elizabeth Hurley, nei panni di Vanessa Kensington, Michael York (Basil Exposition), Robert Wagner (Numero 2) e Seth Green (Scott Male).

Il film ha una durata di circa 92 minuti, ed all'epoca diventò noto anche per la colonna sonora di rilievo. Nella soundtrack infatti figurano Madonna con Beautiful Stranger, gli Who con l'iconica "My Generation", i REM con Draggin' The Line, Lanny Kravitz con American Woman ed anche i Green Day con Espionage.

Ricordiamo che, tra gli altri appuntamenti di serata, questa sera su Iris andrà in onda Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.