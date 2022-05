Austin Powers 4: Mike Myers vorrebbe realizzare un nuovo capitolo

Sono passati circa quindici anni da quando le voci hanno iniziato a circolare sulla possibilità di poter vedere un nuovo capitolo di Austin Powers e ben quattro da quando i rumor hanno iniziato ad essere più insistenti.

Apparendo al The Jess Cagle Show di SiriusXM per promuovere la sua nuova serie Netflix The Pentaverate, Mike Myers ha apparentemente confermato come ci siano ancora delle discussioni in corso riguardo la realizzazione della pellicola, sequel del terzo capitolo uscito nel 2002.

L'attore ha fatto sapere di essere ancora aperto alla realizzazione di un eventuale quarto film, ma non ha svelato ulteriori dettagli sul quando questo potrebbe accadere. Nel corso degli ultimi anni, sia Mayers che il regista del franchise Jay Roach hanno ripetutamente affermato la loro volontà nel voler lavorare ad un nuovo progetto.

"Mi piacerebbe farne uno. Non posso né confermare né smentire l'esistenza o meno di un progetto del genere, dovrebbe esistere o non esistere?"

A quel punto, i co-conduttori Cagle e Julia Cunningham hanno entrambi fatto notare di come sembrasse che Myers stesse confermando che qualcosa fosse in lavorazione.

"Era una conferma non confermata", ha scherzato l'attore.

"Non direi mai mai... Sono sempre pronto per qualunque cosa [Mike Myers] voglia fare", le parole del regista Roach nel 2020. "Dipende da Mike, dalle sue ispirazioni e finora, dopo tutti questi anni, non è ancora scattato del tutto".

Per concludere, vi lasciamo con il ritorno del Dr.Evil di Austin Powers nello spot del Super Bowl 2022.