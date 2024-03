Austin Butler, la star di Dune è già a lavoro per Heat 2 di Michael Mann?

Il leggendario regista Michael Mann ha confermato le sue intenzioni per iniziare le riprese di Heat 2 nel corso del 2024, e in queste ore potrebbe appena essere emerso un grosso indizio che punterebbe proprio in questa direzione.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, sui social è spuntato un nuovo video che ritrae Austin Butler al poligono di tiro: guardando il filmato è chiaro come l'attore candidato all'Oscar per Elvis, ora al cinema con Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, non stia semplicemente passando il tempo, dato che al suo fianco si può notare un'allenatrice intenta a registrare i suoi tempi di fuoco e ricarica. Si tratta evidentemente di un addestramento professionale in vista di una qualche interpretazione, e molti sospettano che possa trattarsi proprio dell'attesissimo Heat 2 di Michael Mann.

Già dall'anno scorso vi avevamo parlato di numerose indiscrezioni secondo le quali Austin Butler sarà il protagonisti di Heat 2, nel quale interpreterà il ruolo di Chris Shiherlis, interpretato da Val Kilmer nel capolavoro originale del 1995: le fonti avevano parlato perfino di un incontro tra il giovane attore e Michael Mann, ma sebbene il casting del film non sia ancora ufficiale - per quanto già probabilmente iniziato dietro le quinte - i rumor non faranno che crescere, dato che nel video in basso Austin Butler impugna la Colt Modello 733 che Val Kilmer usava in Heat.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti uno dei progetti più attesi e chiacchierati degli ultimi anni.