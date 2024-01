Austin Butler preferì Tarantino a Top Gun: Maverick: 'Ho dovuto scegliere'

Ci sono opportunità che rappresentano un vero sogno per la carriera di un attore in rampa di lancio: lavorare con uno come Quentin Tarantino, ad esempio, ma anche prender parte a un blockbuster di quelli capaci di dominare il box-office ancora prima della loro uscita come Top Gun: Maverick. E se uno si trovasse a dover scegliere?

No, non stiamo lavorando di fantasia: una situazione del genere si è infatti presentata qualche tempo fa ad Austin Butler, che si trovò a dover scegliere tra l'impegnarsi con Quentin Tarantino (che, a proposito, ha recentemente annunciato la morte del suo Rick Dalton) e il giocarsi le sue carte per un ruolo nell'ultimo, clamoroso successo di Tom Cruise.

Naturalmente sappiamo tutti com'è andata a finire: "Finii con il dover scegliere tra l'andare a fare gli screen test per Top Gun: Maverick e il dire sì a Tarantino" sono state le parole della star di Elvis, che ha spiegato di aver sempre nutrito il sogno di lavorare con il regista di Kill Bill, che d'altronde all'epoca dei fatti aveva anche già incontrato proprio per discutere di C'era una Volta a Hollywood. E voi, cos'avreste scelto? La lettera d'amore a Hollywood del buon Quentin o le acrobazie aeree di Tom? Ditecelo nei commenti!