Austin Butler, il paragone è rischioso: Tom Hardy come Marlon Brando second

Dopo le dichiarazioni di Austin Butler sull'euforia passata, la star di Elvis è tornata a parlare di un suo progetto precedente, ossia The Bikeriders, per avanzare un paragone tra il co-protagonista Tom Hardy e il leggendario Marlon Brando. Un parallelismo azzardato?

"Dopo Elvis e Dune" ha dichiarato Butler, "e considerando quanti i personaggi fossero diversi da me, ho provato ad andare in una certa direzione... Già, c'è un'intima sensibilità in The Bikeriders. Sono motori rombanti e odore di grasso che dobbiamo avere intorno. È stato davvero bello partecipare a qualcosa che sembrasse indipendente, e lavorare in quel contesto per un po'".

Ha inoltre continuato – e qui arriva il paragone: "Ma quando ripenso al relax sul set... be', Tom Hardy mi aveva sorpreso. Lo immaginavo come una specie di orso grizzly, sempre serioso. Invece è una delle persone più divertenti che io abbia mai incontrato. Scherzava finché non iniziavano le riprese, dopodiché si trasformava nella persona più intensa a questo mondo. Mi ricorda le storie che ho sentito su [Marlon] Brando, che parla con l'operatore della macchina da presa fino al momento in cui non inizia il ciak".

Infatti, "ho imparato moltissimo da Tom. Mi ricorda l'essere se stessi, il luogo in cui rilassarsi e diventare ricettivo con l'ambiente circostante... almeno finché non arriva il momento di girare".



Ma a contribuire all'entusiasmo dell'attore è stata anche l'ambientazione stessa. "Percorrere in motocicletta Cincinnati, attraverso quei campi di grano, è stato semplicemente fantastico" ha aggiunto. "Hai presente quella sensazione? Il vento tra i capelli, la sensazione che stai guidando Dio". Purtroppo, però, The Bikeriders non ha più una data d'uscita.

E voi cosa ne pensate? Il paragone tra Tom Hardy e Marlon Brando è fattibile, oppure risulta eccessivo? Fatecelo sapere nei commenti!