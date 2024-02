Austin Butler nel nuovo film di Darren Aronofsky: no, non il biopic di Elon Musk

Austin Butler è senza dubbio uno dei 'nuovi giovani' di Hollywood più richiesti al momento, e infatti il regista Darren Aronofsky a quanto pare lo vuole nel suo prossimo, misterioso progetto.

Non ci sono grandi informazioni in merito, per il momento, né sul film né sul ruolo che andrà ad interpretare la star di Elvis, vista recentemente nella serie tv Masters of the Air, disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney+: tuttavia, da quel poco che è trapelato sappiamo che il lungometraggio è descritto come un thriller, nel quale Austin Butler sarà il protagonista centrale.

Ricordiamo che Austin Butler, che è arrivato alla fama mondiale con C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino prima di raggiungere gli Oscar con una nomination come miglior attore per Elvis di Baz Luhrmann, tornerà sul grande schermo in Italia a partire dal 28 febbraio prossimo con l'attesissimo Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve. Inoltre, prossimamente sarà visto al fianco di Tom Hardy in The Bikeriders di Jeff Nichols, film già pronto ma a lungo rimandato a causa degli scioperi di Hollywood e attualmente previsto per il 21 giugno 2024 negli Stati Uniti dopo essere passato da Disney (20th Century Studios) a Focus Feature.

Per quanto riguarda Darren Aronofsky, invece, l'acclamato e controverso regista è anche a lavoro su un biopic sulla vita di Elon Musk.