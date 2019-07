Austin Butler sarà Elvis Presley nel biopic diretto da Bad Luhrmann

Secondo quanto reso noto da Variety, Austin Butler è stato scelto dalla Warner Bros. e Baz Luhrmann per vestire i panni di Elvis Presley nell'atteso biopic musicale dedicato al Re del Rock 'n' Roll.

L'attore ha quindi superato la concorrenza di star del calibro di Miles Teller, Ansel Elgort e l'ex cantante degli One Direction Harry Styles dopo numerosi screen test. Lo studio ha voluto provare il look integrale di Ellis su tutti e quattro gli attori e infine ha optato per l'attore apparso in C'era una volta a Hollywood.

"Sapevo che non avrei potuto fare il film se il cast non fosse stato perfetto, e abbiamo scavato a fondo per trovare un attore che avesse l'abilità di evocare i movimenti e le qualità vocali di questa star senza eguali" ha dichiarato Luhrmann. "Durante il processo di casting, è stato un onore per me incontrare un così vasto gruppo di talenti. Ho sentito di Austin Butler dal suo fantastico ruolo al fianco di Denzel Washington nello spettacolo "The Iceman Cometh" a Broadway, e dopo un intenso lavoro di screen test e performance musicali, sapevo inequivocabilmente che avevo trovato qualcuno che potesse impersonare lo spartito di una delle figure musicali più iconiche del mondo."

L'attore si unirà dunque a Tom Hanks, che nei mesi scorsi è stato ingaggiato per interpretare lo storico manager di Elvis, il Colonnello Tom Parker. Lo studio ha in programma di iniziare le riprese all'inizio del 2020 per favorire i numerosi impegni di Hanks tra cui il nuovo film di Paul Greengrass, News of the World.