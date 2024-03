Austin Butler da Dune ad Aronofsky: sarà il protagonista di Caught Stealing

Dopo l'incredibile successo nel ruolo di Feyd-Rautha in Dune Parte Due, Austin Butler lascia Arrakis per tornare ai giorni nostri e vestire i panni dell'antieroe Henry Thompson nel nuovo film di Darren Aronofsky.

Sebbene la notizia fosse nota da qualche tempo, non era ancora stati rivelati dettagli sul nuovo progetto del regista di Requiem for a Dream che adesso viene svelato come un adattamento cinematografico di Caught Stealing, popolare romanzo di Charlie Huston e primo capitolo della saga dedicata a Henry Thompson. Succube del suo passato, Thompson è un barista alcolizzato ma che un tempo era un abile giocatore di baseball. Una volta cresciuto, però, l'uomo ha abbandonato la sua passione e adesso si trova coinvolto in un affare più grande di lui in mezzo a sicari e clan mafiosi.

Adesso sarà compito di Aronofsky portare Caught Stealing sul grande schermo dopo un tentativo fallito di David Hayter e Wayne Kramer risalente al 2013 quando il ruolo principale era stato affidato a Patrick Wilson mentre Alec Baldwin avrebbe vestito i panni della nemesi di Thompson. I prossimi film di Austin Butler lo terranno impegnato per tutto il 2024, dunque si prevede che le riprese possano iniziare a fine anno, tempistiche che potrebbero dare il tempo necessario a Darren Aronofsky di completare il biopic su Elon Musk targato A24.

