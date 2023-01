Austin Butler, per l'attore ormai Elvis 'è nel suo DNA'

Le premiazioni sono arrivate anche quest'anno, e tra i vincitori di Golden Globes 2023 c'è anche Austin Butler per la sua performance straordinaria in Elvis. Nel backstage della premiazione, Butler ha rivelato il profondo legame con l'artista che ha personificato.

Finora il secondo maggior incasso per i biopic musicali, Elvis è stato un vero successo, e la scelta di un attore come Austin Butler ha permesso al progetto di fiorire ulteriormente. Poco fa è arrivata la notizia della vittoria di Butler per "miglior attore in un film drammatico", il suo primo Golden Globe in assoluto.

Dopo aver ringraziato Elvis nel suo discorso di premiazione, "Infine, Elvis Presley in persona, sei un’icona e un ribelle. Ti voglio tanto bene e non ti dimenticherò. Grazie", Butler è stato intervistato anche nel backstage. In questa occasione, vari giornalisti gli hanno fatto notare che la sua voce e il suo accento erano ancora simili a quelli del cantante.

"Ancora?", Ha risposto l'attore. "Io non lo sento, ma me lo dicono in molti". "Per tre anni questo è stato il mio focus, quindi sono sicuro che ci siano parti del mio DNA legati a lui". Il lavoro dell'attore deve essere stato dunque talmente intenso da radicarsi profondamente in lui.