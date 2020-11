Aurelio De Laurentiis, Neri Parenti:'In Merry Christmas voleva licenziare... sé stesso!'

Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Neri Parenti ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda il produttore cinematografico, nonché presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il regista, noto per aver diretto diversi cinepanettoni, ha raccontato un dettaglio della lavorazione di Merry Christmas.

"In Merry Christmas era sempre lì. E le maestranze avevano escogitato un trucco per parlarne male, senza il rischio di venir beccati: lo chiamavano 'Manolo' e aggiungevano ogni tipo di lamentela o insulto. Fino a quando De Laurentiis si convinse che 'Manolo' fosse della troupe e, preoccupato da tante lagne, convocò il direttore di produzione 'Questo tipo è dannoso. Licenzialo'. Per lui il film è giudicato valido se durante la proiezione scattano tre boati in sala".



Parenti sottolinea la bravura del produttore nell'accaparrarsi star internazionali, come Danny DeVito per Christmas in Love:"Anche qui, bravissimo Aurelio. Li prendeva per cinque giorni di riprese, e costruiva l'offerta come una sorta di vacanza di lusso: vieni a Capri, andiamo in barca, poi a mangiare il pesce, ci rilassiamo e giriamo. E aggiungeva un punto: nessuna distribuzione negli Stati Uniti".

E fu così anche con Diego Armando Maradona per Tifosi:"Era nel suo periodo più buio, quando aveva problemi di droga ed era circondato da personaggi loschi. Accettò solo per soldi e con due patti: avrebbe deciso lui, anche all'improvviso, quando era disponibile, e nessuna scena con il pallone. Non semplice. Organizzammo due troupe, 12 ore ognuno. Io in perenne allerta. Diego era in parte conscio della sua condizione e si è scusato: gli volevano tutti bene".



