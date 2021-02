August Rush, quell'omaggio a Gioachino Rossini che non avete notato

Pochi film, nel corso degli ultimi 20 anni, hanno saputo parlare di musica commuovendoci come August Rush - La Musica nel Cuore: il film che riscrive a suon di accordi la storia dell'Oliver Twist di Charles Dickens ha nel mondo delle sette note il suo cuore pulsante e ne è ben consapevole, com'è possibile notare anche da alcuni omaggi.

Un esempio su tutti: in uno dei personaggi principali del film è accuratamente nascosto un palese omaggio ad uno dei compositori più importanti ed influenti di tutti i tempi, vale a dire il nostro Gioachino Rossini, autore di opere immortali come Il Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra e Guglielmo Tell.

Il personaggio in questione è proprio quello del piccolo protagonista interpretato da Freddie Highmore: il modo in cui il nostro è abituato a comporre, disordinato, disorganizzato e dettato dall'urgenza e dall'istinto, ricorda infatti molto da vicino quello di Rossini, che pare fosse solito addirittura modificare o creare dal nulla alcuni spartiti anche poche ore prima di presentarli a teatro.

Un piccolo dettaglio che non fa che impreziosire ulteriormente un film che ruota intorno alla musica dal primo all'ultimo fotogramma. A proposito: ecco cosa fa oggi il protagonista di August Rush - La Musica nel Cuore, Freddie Highmore.