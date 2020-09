Auguri per la Tua Morte 3, Christopher Landon ci crede: 'Ho già scritto qualcosa tempo fa'

Christopher Landon non molla: il regista vuole fermamente portare in sala un terzo capitolo della saga di Auguri per la Tua Morte di cui, stando alle sue ultime dichiarazioni, avrebbe già messo nero su bianco un accenno di script qualche tempo fa.

A parlarne è stato proprio Landon, che non ha nascosto il suo entusiasmo per il progetto e, soprattutto, si è detto speranzoso che l'attesa per un eventuale terzo capitolo della popolare saga horror a tinte comiche possa non essere eccessivamente lunga.

"Ho scritto l'idea per un terzo film un bel po' di tempo fa. Penso che ne siamo tutti entusiasti, perché è una cosa davvero diversa dagli altri due film, quindi non possiamo far altro che incrociare le dita e sperare che la nostra fanbase continui a crescere, che è un fenomeno che ho osservato con vero piacere negli ultimi anni, vedere sempre più persone scoprire entrambi i film. Quindi chi lo sa. Ci sarà un tempo in cui [fare un terzo film] avrà senso, e spero sia prima piuttosto che dopo" ha spiegato Landon.

Il regista, intanto, sta da qualche tempo lavorando ad un nuovo film per Blumhouse; qui, invece, trovate la nostra recensione di Ancora Auguri per la Tua Morte.