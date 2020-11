Auguri a Tilda Swinton, tutti i ruoli della sua carriera in un incredibile supercut!

Oggi 5 novembre 2020 Tilda Swinton spegne 60 candeline e un video-omaggio montato dalla pagina database di IMDb ne ha ripercorso l'incredibile carriera, dagli esordi all'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2007, passando per il cult di Jim Jarmusch Solo gli amanti sopravvivono fino all'ingresso ai Marvel Studios in Doctor Strange.

60 anni esatti per Tilda Swinton, attrice da sempre anticonformista, camaleontica e inafferrabile: durante il periodo dell'università si iscrive al Partito Comunista di Gran Bretagna, per poi abbracciare il Partito Socialista Scozzese. La sua carriera inizia con la proficua collaborazione con il regista, scenografo e pittore inglese Derek Jarman, diventandone la musa di riferimento, con il primo grande traguardo, la Coppa Volpi a Venezia, raggiunto nel 1991 grazie alla sua interpretazione della regina Isabella di Francia in Edoardo II.

L'anno successivo interpreta Orlando, tratto dal romanzo di Virginia Woolf e ottenendo il plauso della critica, mentre nel 2000 affianca Leonardo DiCaprio nel film The Beach diretto da Danny Boyle. Nel 2005 è l'ambiguo arcangelo Gabriele in Costantine con Keanu Reeves mentre l'anno successivo recita in Michael Clayton, pellicola che le varrà l'Oscar alla miglior attrice non protagonista.

"La giovinezza è sopravvalutata. La vita diventa molto più interessante col passare degli anni. Non vorrei mai tornare indietro, nemmeno di un mese", aveva dichiarato a proposito dell'avanzare dell'età.

In anni più recente, la Swinton ha collaborato con David Bowie nel videoclip di The Stars (Are Out Tonight) tratto dall'album The Next Day del 2013, mentre nel 2016 è entrata a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel nei panni dell'Antico in Doctor Strange, tornando nel personaggio per il recente Avengers: Endgame.

Proficua e apprezzatissima anche la sua recente collaborazione con Jim Jarmusch (Solo gli amanti sopravvivono, I morti non muoiono) e Wes Anderson (Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, The French Dispatch).

Quest'anno le è stato conferito il Leone d'Oro alla carriera dalla Mostra del Cinema di Venezia: "Porto nel cuore questo grande festival da tre decenni: è con grande umiltà che ricevo questo riconoscimento".