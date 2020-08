Auguri a Sean Connery, il leggendario James Bond compie 90 anni

Compie 90 anni tondi tondi una delle star più amate dal pubblico: Sean Connery. Il leggendario primo interprete del personaggio di James Bond al cinema ha attraversato oltre mezzo secolo di produzioni cinematografiche dagli esordi negli anni '50 fino al ritiro avvenuto all'inizio degli anni Duemila, diretto da Hitchcock e da Spielberg.

Immortale come il suo personaggio in Highlander, Sean Connery ha raggiunto la soglia dei 90 anni e attraverso la sua opera al cinema è possibile rintracciare le più diverse stagioni cinematografiche. Nato il 25 agosto 1930, ha fatto il suo esordio nella recitazione negli anni '50 con diverse parti teatrali nella scena inglese dopo aver svolto diversi mestieri come guardia del corpo, modello, lavapiatti, muratore e persino verniciatore di bare.

Il primo film in cui viene accreditato è Club di gangsters del 1957 che lo rende noto all'ambiente; dopo aver ottenuto una piccola parte nel film bellico Il giorno più lungo, con Robert Mitchum, la notorietà gli arriva grazie al ruolo che definirà completamente la prima parte della sua carriera, quello dell'agente 007 James Bond nel film Licenza di uccidere del 1962. Il ruolo di James Bond lo ricoprirà per ben sei volte prima del suo famoso addio dopo l'uscita di Una cascata di diamanti del 1971. Connery disse "mai più", prima del suo proverbiale ritorno al personaggio nel film "apocrifo" Mai dire mai del 1983.

Nel mezzo ebbe anche l'occasione di essere diretto dal maestro del brivido Alfred Hitchcock nel film Marnie del 1964, mentre dopo l'esperienza Bond apparve in film cult come Zardoz, Ransom, Assassinio sull'Orient Express, Il vento e il leone e in Robin e Marian.

Negli anni '80 visse un altro periodo di gloria grazie a ruoli memorabili come quello del frate Guglielmo da Baskerville nell'adattamento de Il nome della rosa; o ancora quello del poliziotto Jimmy Malone ne Gli intoccabili, ruolo che gli varrà il suo unico Oscar (al miglior attore non protagonista). Del 1989 è un altro ruolo iconico, quello di Henry Jones - padre di Indiana - in Indiana Jones e l'ultima crociata.

Il suo ultimo ruolo, con il quale si è congedato dal suo pubblico, è rimasto quello di Allan Quatermain nell'adattamento de La leggenda degli uomini straordinari tratto dal fumetto di Alan Moore.