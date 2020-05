Auguri Rupert Grint! L'attore è diventato papà per la prima volta

Coppia fissa fin dal 2011, Rupert Grint e la fidanzata Georgia Groome hanno annunciato di aspettare un bambino solo il mese scorso, lasciano piacevolmente senza parole i loro fan. Chissà cosa diranno adesso che i due sono ufficialmente genitori!

Nelle ultime ore è infatti nato il loro bambino, mai come stavolta foglio d'arte, essendo i neo mamma e papà anche entrambi attori, oltre che partner.

Forse anche per non destare troppo l'attenzione dei tabloid e dei media la coppia ha sempre dimostrato un raro riservo sulla loro relazione, della quale si è saputo solo molti anni dopo il loro fidanzamento.

Per ora il matrimonio non sarebbe in vista per Grint e Groome e certamente avranno il loro gran da fare in questo periodo per pensare ad un eventuale abito bianco... Ma mai dire mai! Infatti secondo alcune riviste i due potrebbero essersi già sposati in segreto alcuni anni fa, ma la notizia non è mai stata confermata.

Tra paillettes, riflettori e scene d'azione spesso si perde di vista il fatto che anche le celebrità vivono questi "giorni di ordinaria follia" e siamo sicuri che tutti siano estremante eccitati per l'arrivo dei nuovi "re della casa".

Chissà se verrà cresciuto con i sani, e rossi, valori dei Wasley, quel che è certo è che Grint ha già dichiarato pubblicamente che non chiamerebbe mai suo figlio Ron!

Chi ha avuto un'altrettanto lieta notizia è un'altra sono Katy Perry ed Orlando Bloom, anche loro divenuti da poco mamma e papà, nonostante per il membro della Compagnia non si trattasse del primo figlio.