Auguri a Robert Pattinson, dal successo di Twilight a Gotham City

Il prossimo vigilante di Gotham City compie oggi 34 anni. Robert Pattinson ha da poco ereditato il costume da uomo pipistrello da Ben Affleck e interpreterà l'iconico personaggio DC nel prossimo film di Matt Reeves, The Batman. La carriera di Pattinson ha già conosciuto diversi passaggi fondamentali che ora per l'occasione andiamo a ripercorrere.

Nato a Londra nel 1986, Robert Pattinson si avvicinò alla recitazione negli anni dell'adolescenza, calcando i palcoscenici teatrali grazie ad una compagnai del suo quartiere londinese, Barnes, prendendo parte a diverse pièce shakespeariane. Dopo le prime brevi apparizioni al cinema e in tv, ottiene la sua prima rilevante esposizione mediatica nel 2005, quando viene scelto per interpretare Cedric Diggory nel quarto capitolo cinematografico della saga di Harry Potter creata da J.K. Rowling, Harry Potter e il calice di fuoco.



Il vero successo arriva soltanto due anni dopo, quando viene scelto per il ruolo del protagonista maschile della saga cinematografica di Twilight, tratta dai romanzi di Stephanie Meyer, nella quale interpreta il vampiro Edward Cullen che s'innamora della giovane liceale Bella Swan, interpretata da Kristen Stewart. Con la collega di set instaura una relazione che durerà diversi anni.

Nel 2008 interpreta Salvador Dalì nel film Little Ashes mentre nel 2009 viene ingaggiato dalla stessa casa di produzione di Twilight per il film Remember Me. Dal 2010 inizia a diversificare maggiormente le proprie scelte professionali, partecipando a titoli meno mainstream come Bel Ami - Storia di un seduttore, accanto a Uma Thurman, The Rover di David Michod, Maps to the Stars di David Cronenberg e Good Time dei fratelli Safdie. Negli ultimi anni si è dedicato a progetti come High Life di Claire Denis e The Lighthouse di Robert Eggers, tornando poi a recitare per David Michod nel film Il re.

Nel 2020 è co-protagonista del prossimo film di Christopher Nolan, Tenet.



