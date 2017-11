Auguri per la tua Morte sorprende al box office e supera 100 milioni d'incasso

Auguri per la tua Morte è indubbiamente il film a basso budget rivelazione di questo autunno cinematografico: la pellicola della Blumhouse ha passato la soglia deial botteghino mondiale.

Questo film non è l'unica hit della Blumhouse di quest'anno; la casa di produzione ha infatti inanellato diversi successi nel 2017, tra i quali Split e Get Out che hanno incassato rispettivamente 278.3 e 253.4 milioni di dollari.

Grazie al successo commerciale Split ha ottenuto il via libera per il sequel (che è un trequel in realtà, se contiamo anche Unbreakable), mantre Get Out ha ottenuto cinque Indie Spirit Awards.

Se non avete ancora visto Auguri per la tua Morte al cinema, il 2 gennaio uscirà in digital home video (USA) e il 16 in DVD e Blu-Ray (sempre USA) e presto arriverà anche in Italia

La pellicola focalizza su una collegiale, Tree Gelbman (Jessica Rothe) che un giorno si risveglia nel letto di uno studente di nome Carter (Israel Broussard). Più il giorno va avanti e più la ragazza si rende conto di avere l'impressione di aver già vissuto il giorno che esperisce in quel momento. Quando un killer mascherato improvvisamente le toglie la vita in un brutale attacco, lei, di nuovo, magicamente si risveglia nel dormitorio di Carter, salva e senza alcuna ferita. Ora la ragazza dovrà rivivere il giorno della sua morte di continuo, finché non riuscirà a capire chi è stata ad ucciderla.