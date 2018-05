Auguri per la tua morte: Jessica Rothe e Israel Broussard torneranno nel sequel

Auguri per la tua morte tornerà con un sequel dopo il clamoroso successo al box-office e con lui anche due volti del cast principale: Jessica Rothe e Israel Broussard.

Le riprese del sequel cominceranno il 10 maggio prossimo e Deadline ha appunto confermato il ritorno della Roth, protagonista del film originale, ovvero la studentessa del college Tree Gelbman che si risvegliava sempre lo stesso giorno, quello della sua morte, per scoprire chi si celasse dietro il suo stesso omicidio. Israel Broussard riprenderà anch’egli il ruolo di Carter Davis. Nel cast ci sarà anche Suraj Sharma (Vita di Pi, Homeland) nel ruolo di Samar Ghosh, un appassionato di scienze e nerd che nel tempo libero si diletta nel decifrare codici. Sarah Yarkin (American Horror Story, The Middle) interpreterà Dre Morgan, un’altra patita di scienze e amica/colega di Samar.

Diretto da Christopher B. Landon (Scout Guide to the Zombie Apocalypse) e scritto da Scott Lobdell (Man of the House), Auguri Per la Tua Morte si è rivelata una divertente combinazione di slash self-aware "tipo Scream", e di Ricomincio da capo. Jessica Rothe ha interpretato il ruolo della protagonista, una studentessa universitaria Theresa "Tree" Gelbman, che viene brutalmente uccisa nel giorno del suo compleanno, ma si ritrova resuscitata e rivive lo stesso orrendo giorno più e più volte, fino a quando non identifica l'assassino. Il film ha conquistato molti fan grazie alla sua sceneggiatura intelligente e alla performance vincente della Rothe.

Il film ha incassato 122 milioni al botteghino globale a fronte di un budget di produzione di soli 4,8 milioni di dollari, diventando l’ennesimo successo considerevole per la Blumhouse.