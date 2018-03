Auguri per la tua Morte 2: le riprese potrebbero iniziare prestissimo!

Le notizie della realizzazione di un eventuale sequel del famosissimo film di Blumhouse,- girano già da qualche tempo, e recenti "liste" di settore hanno indicato che la produzione del secondo film potrebbe iniziare addirittura nei prossimi due mesi.

Anche se nel 2017 ci si è concentrati molto su titoli come Get Out e Split, questo divertente film horror ha collezionato diverse recensioni positive quando è stato rilasciato lo scorso ottobre, e la cosa potrebbe segnare l'inizio di un nuovo franchise per la compagnia di produzione.

Diretto da Christopher B. Landon (Scout Guide to the Zombie Apocalypse) e scritto da Scott Lobdell (Man of the House), Auguri Per la Tua Morte si è rivelata una divertente combinazione di slash self-aware " tipo Scream", e di di Groundhog Day. Jessica Rothe ha interpretato il ruolo della protagonista, una studentessa universitaria Theresa "Tree" Gelbman, che viene brutalmente uccisa nel giorno del suo compleanno, ma si ritrova resuscitata e rivive lo stesso orrendo giorno più e più volte, fino a quando non identifica l'assassino. Il film ha conquistato molti fan grazie alla sua sceneggiatura intelligente e alla performance vincente della Rothe.

Il film ha incassato 122 milioni al botteghino globale a fronte di un budget di produzione di soli 4,8 milioni di dollari, diventando un altro successo considerevole per Blumhouse. Dati gli impressionanti profitti e la reazione della critica, un sequel sembra essere una conclusione scontata.

Ora, come riportato da Bloody Disgusting, sembra che la produzione di Auguri per la Tua Morte 2, potrebbe iniziare già a maggio. L'account Twitter Geek Vibes Nation ha scopertoche il titolo di produzione potrebbe essere Foe Paw, ma, cosa più importante, pare che Landon tornerà sia per scrivere che per dirigere la pellicola, mentre Jason Blum produrrà. Dato che Landon aveva già in precedenza annunciato la sua intenzione di realizzare un sequel, sembra altamente improbabile che quello a cui sta lavorando sia qualcosa di diverso da Happy Death Day 2, o qualunque sia il titolo finale. Secondo la lista, la produzione dovrebbe iniziare le riprese il 14 maggio.

Che ne dite? A voi è piaciuto Auguri per la Tua Morte? E siete curiosi di vedere il sequel?