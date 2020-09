Auguri a Nicolas Winding Refn, la carriera da Pusher a Too Old To Die Young

Oggigiorno pensare al cinema scandinavo significa soprattutto pensare alla filmografia di Nicolas Winding Refn. Il regista danese compie oggi 50 anni e per l'occasione ripercorriamo la sua lunga e proficua carriera, tra grande e piccolo schermo. Dagli esordi negli anni '90 al successo dell'ultima serie televisiva, Too Old To Die Young.

Nato a Copenaghen e figlio d'arte (padre regista, madre fotografa), Nicolas Winding Refn si trasferisce a New York durante l'infanzia dove studia e frequenta l'American Academy of Dramatic Arts, prima di tornare in Danimarca.

L'esordio nel mondo del cinema avviene grazie al successo di un cortometraggio, grazie al quale attira l'attenzione di un produttore, che gli propone di trasformarlo in un lungometraggio.



Ecco allora Pusher - L'inizio, film che Winding Refn realizza senza alcun tipo di formazione e che diventerà il primo capitolo della 'Trilogia del Pusher', che si protrarrà fino al 2005 e diventerà ben presto un fenomeno underground.

Nel 1999 realizza Bleeder, primo film in lingua inglese, e Fear X, i suoi primi grandi flop, nel 2008 ritrova il successo con il biopic Bronson, interpretato da Tom Hardy.

Torna a dirigere Mads Mikkelsen, con il quale aveva lavorato a Pusher, nel film Valhalla Rising - Regno di sangue, presentato al Toronto Film Festival.

Ottiene il plauso della critica nel 2011 con il film Drive, con protagonista Ryan Gosling, che reciterà per lui anche in Solo Dio perdona.

Partecipa in qualità di giurato al Festival di Cannes 2014, con Jane Campion presidente di giuria. A Cannes tornerà due anni più tardi con il suo nuovo film, The Neon Demon, che vede protagonista Elle Fanning nei panni di una giovane modella che vuole sfondare a Los Angeles.

Nel 2019 si dedica al piccolo schermo con la serie tv Too Old To Die Young, disponibile su Prime Video.

Su Everyeye trovate la recensione di The Neon Demon e la recensione di Too Old To Die Young.