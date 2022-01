Auguri per la tua morte 3, Jason Blum: 'Qualcosa bolle in pentola'

Avremo presto un nuovo sequel del franchise horror Auguri per la tua morte? Il produttore e patron della Blumhouse Jason Blum potrebbe aver anticipato qualcosa...

Se dite horror dite Jason Blum, e se Jason Blum dice che "qualcosa bolle in pentola" per quanto riguarda un certo franchise, difficilmente ne rimarrete delusi.

Il celebre produttore ha recentemente tenuto un Q&A su Twitter dove gli utenti hanno potuto domandare un po' di tutto, e in questo tutto vi era anche una richiesta molto specifica: "C'è qualche aggiornamento su Auguri per la tua morte 3 di cui dovremmo esser contenti?".

E Blum, pur non sbottonandosi troppo, ha replicato: "Qualcosa si sta muovendo, vi dirò questo".

Sembra dunque che il chiacchierato terzo film di Auguri per la tua morte possa effettivamente essere in fase di sviluppo attivo, ovvero in quel momento in cui lo studio è alla ricerca di potenziali sceneggiatori e registi per stendere un copione e iniziare a lavorare sul progetto.

Certo, il progetto potrebbe anche essere a uno stadio meno avanzato, ma se non altro ora sappiamo che c'è ancora interesse da parte di Blumhouse di continuare a portare il franchise sugli schermi.

Noi intanto rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti, e nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Auguri per la tua morte.