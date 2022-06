Auguri per la tua morte 3, Jason Blum: 'Ne stiamo parlando'

Qualche tempo fa Jason Blum ci aveva dato speranza per un terzo capitolo della saga di Auguri per la tua morte, e adesso torna a credere che un nuovo film sia possibile con queste nuove dichiarazioni.

La Blumhouse Productions è sempre al lavoro su qualcosa, e raramente delude i suoi fan.

Di recente abbiamo infatti avuto diversi nuovi titoli horror legati ad Amazon Prime Video per la collana Welcome to the Blumhouse, e adesso si torna a parlare di un franchise che si è già dimostrato di ampio interesse per il pubblico: quello di Auguri per la tua morte (Happy Death Day in originale).

"Indovinate un po' con chi ho pranzato ieri? Mr. Christopher Landon [il regista dei primi due film della saga]. E indovinate di cosa abbiamo parlato? Auguri per la tua morte 3" ha raccontato il produttore Jason Blum ai microfoni di Screen Rant, quando gli è stato chiesto se ci fossero aggiornamenti in merito.

"Non vi sto dicendo che si farà, ma ne abbiamo discusso. Quindi non vi sto dicendo che lo faremo, ma non vi sto dicendo nemmeno che non lo faremo. Era sicuramente tra i nostri pensieri" ha poi concluso, lasciando ovviamente tutto sul vago.

E voi, lo vorreste vedere un nuovo capitolo della saga?