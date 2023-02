Auguri per la tua morte 3? 'Sarebbe esilarante', secondo Christopher Landon

Era il 2019 quando uscì il secondo capitolo Ancora auguri per la tua morte ("Happy Death Day 2U" in lingua originale), e oggi, a quattro anni di distanza, il regista Christopher Landon stuzzica l'interesse dei fan con gli aggiornamenti sul possibile futuro della saga.

Alla domanda sul suo prossimo progetto durante un'intervista a The Hollywood Reporter, così ha risposto Landon: "Sarebbe sicuramente Auguri per la tua morte 3. Ho quel film in testa e so esattamente quale strada intraprendere con la trama. In realtà sarebbe una pellicola ben più grande delle precedenti, ma questo, oltre a essere un punto di forza, è anche un terribile svantaggio. Abbiamo bisogno di un budget maggiore, dal momento che il secondo capitolo non ha riscosso lo stesso successo del primo, perciò l'impresa è parecchio ardua. Ma sto ancora resistendo e spero vivamente che la Universal mi dia una possibilità, perché la conclusione che ho in mente sarebbe davvero esilarante!" Ancor più ottimista è il fondatore della Blumhouse Production: secondo Jason Blum, "qualcosa bolle in pentola" riguardo Auguri per la tua morte 3.

Tra i lavori più recenti di Landon figurano Freaky (ispirato al romanzo per bambini A ciascuno il suo corpo) e Paranormal Activity - Parente prossimo (sesto capitolo della celebre saga iniziata nel 2007), ma entrambi non hanno ricevuto i risultati sperati da un punto di vista critico, né tantomeno economico. In attesa di nuove indiscrezioni, e nella speranza di un futuro migliore per il regista, ecco la recensione di Ancora auguri per la tua morte.